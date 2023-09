Endlich! Vomp bekommt verbesserten Lärmschutz

Manchmal lohnt es sich, hartnäckig zu bleiben: „Der Bürgermeister hat es nicht immer leicht gehabt, ich war lästig, aber manchmal muss man lästig sein, damit was weiter geht“, schildert Gerhard Steinlechner von der Bürgerinitiative „Xund’s Leben in Vomp“. Doch nun ist es so weit: Der lang ersehnte und seit mehr als einem Jahrzehnt geforderte Lärmschutz in Vomp neben der Autobahn wird kommen.