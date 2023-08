Heuer ist noch mehr „Aufsteirern“ angesagt

Volles Programm auf 16 Plätzen, in Höfen und Gassen der Grazer Innenstadt, 250 Aussteller, an die 3000 Akteure (Sänger, Tänzer, Musiker, Handwerker) – der Aufsteirern-Sonntag (17. September) hat wieder alles zu bieten, was das schönste und größte Volkskultur-Festival des Landes ausmacht. Steirischer Charme, Authentizität und vor allem pure Lebenslust regieren dann wieder in der Landeshauptstadt.