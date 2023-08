Saftige Preissteigerung in der Grazer Gastroszene

Was jeder in seinem Geldbörserl ohnehin seit Monaten bemerkt hat, bestätigt nun auch eine Studie der Arbeiterkammer Steiermark: Die Preise für Getränke in der Grazer Gastroszene - 23 Lokale wurden geprüft und mit den Zahlen des Vorjahres verglichen - sind deutlich gestiegen. Der Anstieg ist deutlicher höher als die ohnehin schon hohe Inflation: „Im Schnitt stiegen die Preise um elf Prozent gegenüber dem Juli 2022. Die Inflation in diesem Zeitraum betrug sieben Prozent“, bringt es Josef Kaufmann von der Marktforschung der Arbeiterkammer auf den Punkt.