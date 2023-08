Kindergarten im weiten Land wird immer „jünger“

Vieles ist neu ab 4. September bei der Kinderbetreuung in Niederösterreich. Rechtzeitig zum Start ins neue Kindergartenjahr wurde hier ordentlich nachgebessert. So werden ab Montag in 15 Gemeinden auch Zweijährige betreut. „Damit schaffen wir in den Pilotkindergärten eine weitere intensive Verbesserung der Betreuungsmöglichkeiten für unsere Familien“, erklärt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.