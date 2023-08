Auf der Laufbahn ganz fest im Sattel

Wiederholung in Aussicht

Ab Herbst verändert sich die Zusammenarbeit. Stöger fängt ein Wirtschaftsstudium in Wien an. Trainingspläne kommen weiterhin aus der Mozartstadt per E-Mail. „Ich werde aber weiterhin für Salzburg starten - das gehört sich einfach so.“ Wiederholung in AussichtSchon im kommenden Jahr könnte sich das jamaikanische Nationalteam wieder in Rif niederlassen. Im Olympiazentrum hatten sich Shelly-Ann Fraser-Pryce und Co. auf die WM in Budapest vorbereitet. Ein weiterer Besuch, vor Olympia 2024 in Paris, wurde in Aussicht gestellt. S. Steinbichler