Raser verursachte Unfall und beging Fahrerflucht

Gegen 14 Uhr lenkte ein 23-Jähriger seinen Pkw auf der Alten Poststraße in Richtung Süden. Er beabsichtigte die Kreuzung mit der Reininghausstraße und der Friedhofgasse in gerader Richtung zu überqueren und befand sich dabei auf dem linken Fahrstreifen. Als er in die Kreuzung einfuhr, fuhr ein unbekannter Pkw-Lenker mit überhöhter Geschwindigkeit am rechten Fahrstreifen ebenfalls in die Kreuzung ein und stieß mit der Längsseite des Pkw gegen den Pkw des 23-Jährigen.