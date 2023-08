Der allererste Ausflug in die Arbeitswelt

Der 15-Jährige ist einer, der gewissenhaft arbeitet. Seine positive Einstellung verdankt er auch den guten Erfahrungen, die er bei seinem Praktikum gemacht hat. „Irgendetwas lernt man immer, und das ist für die eigene Zukunft in der Arbeitswelt sehr wertvoll.“ Die Sommerstelle dient Clemens aber nicht nur als Orientierung, sondern ist auch Teil seines Lehrplans. „Wir brauchen insgesamt 300 Arbeitsstunden“, erklärt der Steirer. Viele Dinge, die er in der HAK bereits gelernt habe, konnte er im Büroalltag anwenden. Aktiv habe er versucht, sich bei den Tätigkeiten einzubringen und zu schauen, wo seine Hilfe gebraucht wird. „Ich finde es wichtig, auch einmal etwas selbst in die Hand zu nehmen.“ Man könne so wirklich herausfinden, wo die eigenen Interessen liegen. Der finanzielle Aspekt und die Aufbesserung des Taschengeldes seien natürlich auch ein willkommener Nebeneffekt gewesen.