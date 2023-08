„Kuss-Gate“: Spanien-Profi pfeift auf Nationalteam

Strafe gefordert

Aus Protest gegen Rubiales pfeift Borja Iglesias ab sofort auf die Nationalmannschaft. „Als Spieler und Mensch fühle ich mich durch das, was passiert ist, nicht repräsentiert“, schrieb der Stürmer von Real Betis am Freitag via X (vormals Twitter). Der Rücktritt gelte, „bis sich die Dinge ändern, und diese Art von Handlungen nicht ungestraft bleiben“.