Drehscheibe der Gesundheit mitten in Graz

Ein völlig kostenloses und anonymes Angebot bieten die Stadt Graz und das Gesundheitsamt ab 11. September in der Annenstraße 28 an. Ebendort gab es am Donnerstag die Präsentation dieser neuen Gesundheitsdrehscheibe. „Es ist dies das erste derartige Projekt in ganz Österreich“, zeigte sich Stadtrat Robert Krotzer (KPÖ) stolz. 300.000 Euro nimmt die Stadt dafür in die Hand, den selben Betrag steuert die EU bei.