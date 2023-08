Durch das Moostal im Verwall zum Kartellsee

Naturidylle um den Kartellsee

Nun ist das eindrucksvolle Gewässer in rund 2000 Metern erreicht. Ein wunderbarer Bergkranz mit kleinen Gletschern umrahmt den See, Schafe, Ziegen und Rinder machen die Naturidylle perfekt. Im See schwimmen zudem Fische. Wer möchte, kann noch weiter zur Darmstädter Hütte (2384 m) wandern (am Fahrweg bleiben und knapp vor Seeende in etwa 2040 Meter rechts zum Steig wechseln – Pfeil am Boden).