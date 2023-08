„Man wird früh als alt abgestempelt“

Admiras Sportdirektor Peter Stöger, der ihn 2020 von Augsburg zur Austria geholt hatte, hält große Stücke auf ihn; für Chefcoach Thomas Pratl ist er der Spieler, der den oft zitierten Unterschied ausmachen könnte – nur konnte Georg Teigl noch nicht zeigen, was in ihm steckt. Aus dem Urlaub war der Flügel mit einer Schulterverletzung zurückgekehrt, dann zwickte die Hüfte. Erst im Zweitliga-Derby am Freitag gegen Amstetten wird der 32-Jährige erstmals zum Kader der Südstädter zählen. „Schauen wir mal, für wieviele Minuten es reicht“, zwinkert jener Mann, der 131 Bundesligaspiele für Salzburg und die Austria absolvierte, 27 Mal in der deutschen Bundesliga auflief.