„Ziel ist, dass ich ganz vorne mitfahren kann“

Deutlich näher möchte Maier heuer schon der Spitze kommen. „Mein Ziel ist es, dass ich vorne mitfahren kann“, hat sie viel vor. Auf lange Sicht will sich die zweite Salzburger Weltcup-Fahrerin neben Mirjam Puchner wieder in der obersten Liga etablieren. Um 2025 bei der Weltmeisterschaft in ihrem Heimatort dabei zu sein. „Dafür müssen aber noch ein paar Schritte folgen.“