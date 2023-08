Eisplatten von Lkw fielen auf Auto: Frau verletzt

Zum Abschied gab der Richter dem Angeklagten am Mittwoch noch einen gut gemeinten Rat mit auf den Weg: „Passen Sie im Winter besser auf.“ Dieser - ein ungarischer Lkw-Fahrer (55) - quittierte es mit einem Nicken. Was das Gericht ihm vorwarf? Grob fahrlässige Körperverletzung. Denn: Am 9. Jänner dieses Jahres fielen auf der B96 bei Sankt Michael Eisplatten vom Dach seines Sattelschleppers. Sie stürzten auf das nachkommende Auto einer Frau. Die Eisbrocken zerschlugen die Windschutzscheibe und trafen die Lenkerin. Sie erlitt schwere Verletzungen.