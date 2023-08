Pferdefest wackelt: Wer hat den schwarzen Peter?

Droht den Amadeus Horse Indoors, Salzburgs berühmtem Pferdefest, das Aus? Das befürchtet das neue Veranstalter-Team, das in einer Aussendung den Österreichischen Pferdesportverband (OEPS) kritisiert und die Durchführung des Events deshalb in Frage stellt. So soll der OEPS sich querlegen und nicht an wichtige Fristen halten.