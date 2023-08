Ende August gibt es echt steirische Erdbeeren!

Weniger Ackerbau, mehr Stellagen

„Es wäre eigentlich immer eine Ernte um diese Zeit möglich“, erklärt der Fachmann. „Aber leider versinkt die oft genug im Starkregen oder wird von Schnecken aufgefressen.“ Zwei Naturkräfte, die der clevere Steirer diesmal schachmatt gesetzt hat: „Wir haben die Pflanzen heuer in Blumenkisterln gesetzt, in Tausende davon“, erklärt er. „Da stehen sie zwar trotzdem im Freien, aber halt sicher.“ Und: „Das kommt in Zukunft immer mehr, dass man beim Anbau vom Acker weg und in Richtung Stellagen geht.“