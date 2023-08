E-Biker auf Abwegen: Stürze über Hang und in Bach

Ausweichmanöver endete in Bach

Bereits am Vormittag war es im Zillertaler Tux zu einem verheerenden E-Bike-Unfall gekommen. Ein 47-jähriger Deutscher radelte auf einem Weg neben dem Tuxbach. Als er Spaziergängern ausweichen wollte, streifte der Mann einen Holzzaun - er verlor daraufhin das Gleichgewicht und stürzte über eine Böschung in den Bach.