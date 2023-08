Flut an Katzenbabys lässt Tierschützer verzweifeln

Dringend nötig sind auch exakte Richtlinien, wie Streunerkatzen zu behandeln sind, wie Ingrid Stracke von „Purzel & Vicky“ aufwirft: „Manche ,sammeln’ diese aus falsch verstandener Tierliebe ein und bringen sie ins Heim - so ein Streuner dreht in einem Käfig aber durch, das ist Tierquälerei! Streunerkatzen müssen kastriert und umgehend an ihrem Stammplatz wieder freigesetzt werden. Auch das gehört festgeschrieben.“