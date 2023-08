Biker-Paradies scheitert am Streit mit Behörden

Lärmbelästigung am Waldesrand?

Die Freude, dass das Angebot so rasch und so gut angenommen wurde, war aber immer wieder von Beschwerden über angebliche Lärmbelästigung rund um das eher abgelegene Lokal sowie strenge Behördenauflagen getrübt. Mehr als einmal mussten die Betreiber werden Strafandrohungen des Gewerbeamtes vor Gericht ziehen.