Mopedfahrer (15) verlor den Kampf um sein Leben

Im Spital verstorben

Der Mopedlenker wurde über den Pkw geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Der Rettungshubschrauber transportierte den 15-Jährigen in das LKH-Graz. Die Polizei teilte am Freitag mit, dass er am 16. August im Spital an seinen schweren Verletzungen gestorben ist.