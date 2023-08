Bregenz-Stürmer setzt auf Heimvorteil

Mit 22 Toren aus 26 Spielen für Golling war Lukas Brückler ein aufgehender Stern der vergangenen Regionalliga Salzburg-Saison. Das blieb freilich auch höherklassigen Teams nicht verborgen, Zweitliga-Aufsteiger SW Bregenz griff zu – bisher eine Erfolgsgeschichte. In zwei von drei Ligaspielen stand der Stürmer in der Startelf der Vorarlberger, erzielte bisher einen Treffer, legte einen weiteren auf. „Das passt ganz gut, würde ich sagen“, grinst der 23-Jährige. Der das Toreschießen gar nicht als das Wichtigste ansieht: „Ich will dieses Jahr einfach nutzen, um zu lernen. Unser Ziel ist der Klassenerhalt.“