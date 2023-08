„Bergauf geht leicht, bergab ist gefährlich!“

Abbremsen testen

Sinnvoll seien etwa diverse Bremsmanöver, aber auch zu testen, wie sich das Rad in den Kurven verhält. Erst dann solle man ins Gelände. „Etwas ganz Wichtiges muss auch beachtet werden: Ein E-Bike ist vom Gewicht her um ein Vielfaches schwerer als ein herkömmliches Rad“, betont der erfahrene Hobby-Biker. Ein wesentlicher Aspekt sei die Ausrüstung. „Ein TÜV-geprüfter Helm, Handschuhe, eventuell auch Knieschützer, ein Blick auf die Reifen, funktionieren die Bremsen richtig, Trinkwasser und Snacks – all diese Dinge sollten geprüft werden bzw. immer dabei sein.“