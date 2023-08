Grandiose Gipfelschau vom Gaiskogel im Kühtai

In kurzen Serpentinen empor zur Scharte

Unterhalb der Liftstation ist unser Ziel bereits angeschrieben. Die Route führt – teils weglos, teils als Steig – über Wiesen und durch Blockwerk bzw. Steine dahin. Zunächst geht es fast eben voran, ehe der Steig in die Flanke unter dem Gipfel und in der Folge in die sehr steile Schuttreise zur Gaiskogelscharte leitet. Auf erdigem Untergrund steigt man darin ziemlich gerade bzw. in kurzen Serpentinen empor zur Scharte.