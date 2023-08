Kuchler triumphert bei Race Around Austria!

Bengalos gaben Kraft

Das lag einerseits natürlich an der körperlichen Top-Verfassung des Ultraradsportlers, andererseits auch an der Unterstützung entlang der Strecke. „Da fährt man irgendwo um Mitternacht durchs Mühlviertel und plötzlich ist die Hölle los. Da stehen Kinder mit ihren Eltern an der Straße und feuern uns mit bengalischen Feuern an. Da fährst du automatisch mit einer Gänsehaut 30 Watt mehr. Das ist Radsport, da bewegt sich was", freut sich Meierhofer.