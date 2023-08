Unfall im Stahlwerk: Arbeiter schwer verletzt

Am Mittwoch gegen 19 Uhr wurden in dem Stahlwerk in Mitterdorf im Mürztal Revisionsarbeiten durchgeführt. Sechs Arbeiter waren damit beschäftigt, einen 500 Kilogramm schweren Spannbackenkopf für einen Elektroofen zu befestigen.Der Spannbackenkopf befand sich auf einer Palette und der 34-jährige Arbeiter versuchte einen Transportgurt zu befestigen. Bei diesem Versuch rutschte der Spannbackenkopf von der Palette und auf den Unterschenkel des Arbeiters.