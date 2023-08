Deutscher stürzt bei Bergtour in Tirol 40 Meter ab

Begleiter schlugen sofort Alarm

Der Bergsteiger erlitt dabei unter anderem Verletzungen am Kopf. Seine Begleiter setzten sofort einen Notruf ab. „Der Deutsche wurde schließlich mit dem Rettungshubschrauber per Tau geborgen und im Anschluss ins Krankenhaus Zams geflogen“, so die Ermittler abschließend.