Sofia Richie: Beauty-Tipps von Papa Lionel

In einem Gespräch mit „Refinery29“ verriet die 24-Jährige: „Das ist mein ganzes Leben über so gewesen. Er ist der Erste gewesen, der mir sagte, dass ich jeden Tag Lotion auftragen sollte. Er war der Erste, der mir gesagt hat, zu welchem Hautarzt ich gehen kann und welche Hautprodukte ich verwenden sollte. Und bis heute verrät er mir all seine kleinen Lifehacks. Er ist meine Queen.“