Je ein Punkt für die Sorgenkinder der Liga

Insgesamt acht Treffer fielen in der Partie Straßwalchen gegen Kuchl. „Wenn du mit fünf zu null in die Halbzeit gehst, ist das Spiel erledigt“, freute sich der Übungsleiter der Tennengauer Thomas Hofer über den 7:1-Kantersieg. „Es hat uns in die Karten gespielt, dass wir gleich die Tore gemacht haben. Wir waren sehr effizient.“ Das Duell Hallein gegen Bürmoos war ein „komisches Spiel“, wie es der Trainer der Tennengauer, Christoph Lessacher, zusammenfasste. Am Ende rettete Bürmoos’ Torwart Matthew O’Connor den Punkt.