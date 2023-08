Weiter Wirbel um Bakterien-Trinkwasser in Hönigtal

Am Freitag schlug die Wassergenossenschaft Hönigtal in Kainbach bei Graz Alarm und bestätigte Vermutungen aus der Bevölkerung, dass das Trinkwasser mit Bakterien verunreinigt sei. Aus Sicherheitsgründen wurden sämtliche Quellen und Hausbrunnen vom Versorgungsnetz genommen, und die Einwohner mit Trinkwasser von der Holding Graz versorgt. Viel zu spät, wie Tanja Grosseck findet. Die Steirerin mit Wohnsitz in Hönigtal ist verärgert: „Die Wassergenossenschaft wusste ja schon zu Beginn der Woche über Krankheitsfälle Bescheid und hat verabsäumt, die Bevölkerung über eine gesundheitliche Bedrohung zum richtigen Zeitpunkt in Kenntnis zu setzen.“