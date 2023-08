Dreiste Einbrecher durchwühlten Haus in Niklasdorf

Im Zeitraum von Freitagabend, 19 Uhr, und Samstagfrüh, 8 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter durch gewaltsames Aufbrechen eines Fensters in ein Wohnhaus in Niklasdorf. Nachdem die Einbrecher in das Wohnhaus eingestiegen waren, durchwühlten sie Kästen, Schränke und Schubladen, um darin nach Wertgegenständen zu suchen.