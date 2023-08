Lenker verliert Bewusstsein während Autofahrt

Großes Glück hatten am Donnerstag zwei Kinder und eine Frau, die sich im Auto befanden, als der Pkw-Lenker auf der B 70 in Voitsberg einen medizinischen Notfall erlitt. Auch die nachfolgende Autofahrerin, die in den abgestellten Wagen krachte, blieb wie durch ein Wunder unverletzt.