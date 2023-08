Franz Posch: Die Ikone der Volksmusik wird 70

Von der Veranda des Gasthofes Bogner im Wallfahrtsort Absam wurde am 30. Jänner 1988 die erste „Mei liabste Weis“ übertragen. Am Konzept dieses Fernsehformates hat sich bis heute, 35 Jahre und knapp 180 Sendungen später, so gut wie nichts geändert. Die in allen Bundesländern sowie in Südtirol und Bayern aufgenommenen und gesendeten Bilder vermitteln gemütliche Gasthausstimmung. Zufriedene Gäste sitzen an gedeckten Tischen und die Musikantinnen und Musikanten stammen allesamt aus der Umgebung.