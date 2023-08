Erleben Sie mit der „Krone“ das Teatro Barocco

Jetzt Tickets gewinnen

Sie möchten die Kunst der Barockoper in einem der schönsten Schauplätze Österreichs erleben? Wir bieten Ihnen die einmalige Chance, dabei zu sein! Die „Krone“ verlost 3x2 Tickets für das Teatro Barocco im Stift Göttweig am 9. September. Tauchen Sie ein in die Welt von Antonio und Cleopatra und lassen Sie sich von der Leidenschaft und dem Charme des Originals verzaubern. Teilnahmeschluss ist der 23. August.