Bis September wird das Florett ins Eck gestellt

In den vergangenen Monaten konnte die 23-Jährige mehrere Erfolge einfahren: Unter anderem den zweiten Platz beim Weltcup in Bratislava und den 28. Rang in Paris. „Mein persönliches Highlight war allerdings der Sieg mit dem Team gegen Deutschland in Paris und mein erster Staatsmeistertitel in der allgemeinen Klasse“, resümiert Brugger. Nach vielen schweißtreibenden Kämpfen geht es für sie in den Urlaub: „Ich fliege mit meiner Familie nach Georgien.“ Mit der Vorbereitung beginnt sie im September wieder. Bis dahin steht das Florett im Eck.