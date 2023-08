Das ist die neue Trend-Farbe für den Herbst

Keine andere Farbe ist so feurig und leuchtend wie diese, darum braucht es auch eine gehörige Portion Mut, sich voll und ganz darin zu präsentieren. In der „Farbe der Liebe“ ist man nämlich alles andere als unauffällig unterwegs, außerdem steht sie für Gefahr, Mut und Leidenschaft. Nicht ohne Grund sang schon Lana Del Rey: „I got my red dress on tonight / Dancin‘ in the dark, in the pale moonlight“, eine Farbe, wie eine dornige Rose eben!