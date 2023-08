Den Kurs auf Quotenplatz für Olympia halten

Strömung bis zwei Knoten

Wenngleich das Strobler Duo zuletzt vor Kiel einen herben Rückschlag hinnehmen musste, am letzten Tag der Final-Series von Platz vier auf 17 abstürzte. Der Fokus lag danach aber sofort auf der WM, gab es genug Trainingskilometer in dem speziellen Revier. „Eine Strömung von bis zu zwei Knoten und damit eine eigene Welle gibt es nicht oft“, weiß Keanu, dass es noch auf eine zusätzliche Kategorie zu achten gilt. Und das zunächst in sechs Wettfahrten der Opening-Series. In der die 83 Boote in drei Abteilungen an den Start gehen. Ab Sonntag sticht die Goldflotte in See. Das Medalrace steigt dann am 18. August.