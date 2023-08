Vögel, Hasen und Co. auf Heimatsuche oder vermisst

Gefunden

wurde dieser hübsche, schwarz-weiße Kater, am 27. Juli in Patsch an der Römerstraße. Er ist gechippt, jedoch konnte man den Besitzer leider nicht erreichen. Der Kater wurde in das Tierheim Mentlberg gebracht und wartet dort sehnlichst darauf, abgeholt zu werden. Wer kennt das traurige Kerlchen? Hinweise sind erbeten an das Tierheim Mentlberg unter der Telefonnummer: 0512/581451.