Karten für die Filmüberraschung 2023 gewinnen

Am 11. August startet der Überraschungsfilm „Past Lives - In einem anderen Leben“ in die Kinos in Österreich. Schon beim weltweit bekannten Sundance Filmfestival und der Berlinale konnte der Film von Regisseurin Celine Song überraschen und brillierte mit einer tiefgreifenden Geschichte um Liebe und Schicksal. Mit der „Krone“ können Sie jetzt Kinotickets für die cineastische Filmüberraschung des Jahres gewinnen.