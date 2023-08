„Krone“-VIP-Gewinnerin: „Ich bin sprachlos!“

Insgesamt 1000 Besucherinnen lädt die „Krone“ Jahr für Jahr beim „Krone Ladies Day“ am Turnier-Dienstag kostenlos ein - und zwar getreu dem Motto „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Obwohl in diesem Jahr das Wetter durchwachsen war, waren die Tickets rasch vergriffen. Die Besucherinnen hatten zudem die Möglichkeit, am VIP-Gewinnspiel teilzunehmen. Dafür musste lediglich ein ausgefüllter Coupon in eine Box am coolen „Krone“-Truck eingeworfen werden.