Lenker verlor Kontrolle: Auto landete im Graben

Spektakulärer Unfall am späten Sonntagnachmittag in Telfs im Tiroler Oberland: Ein Serbe (35) verlor die Kontrolle über seinen Wagen, woraufhin dieser über die Fahrbahn hinausgeriet und am Dach liegend im Straßengraben landete. Der Lenker konnte sich selbst aus dem Wrack befreien.