Tradition in Mariazell: Die Kunst des Lebzeltens

Mehr Marketing, mehr Produkte

In den 1970er-Jahren heiratete Waltraud, die einzige Tochter der Kerners in der dritten Unternehmergeneration, Matthias Pirker. Gemeinsam vergrößerten sie die Lebkuchen-Produktion mit einer neuen Backstube in der Grazer Straße. Matthias Pirker war ein Pionier in Sachen Marketing und stets offen für neue Ideen. Als eine seiner innovativen Marketingmaßnahmen wurden etwa farbenprächtige Kataloge mit dem gesamten Produktportfolio gedruckt, das in der Zwischenzeit um Met, Kräuterbitter und Magenlikör erweitert worden war.