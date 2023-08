Warnung vor Starkregen am Wochenende

Vor wenigen Wochen waren die Menschen noch von der Hitzewelle geplagt. Nun könnte der Regen zum Problem werden. GeoSphere Austria gibt für Freitag auf Samstag und am Samstag für den Großteil Österreichs eine Warnung vor Starkregen aus, auch für die Mozartstadt. Ein Tiefdruckgebiet über Oberitalien steuert von Süden her feuchte Luft nach Österreich. In der Nacht auf Samstag und am Samstag tagsüber regnet es in vielen Regionen. Der Regen kann über längere Zeit anhalten und auch stark sein. Dabei kann es zu Überschwemmungen und Murenabgängen kommen.