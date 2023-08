Im Urlaub schlugen die Einbrecher zu

In derselben Nacht fand ebenfalls in Parsch ein weiterer Einbruch in ein Einfamilienhaus statt. Auch hier kamen die Täter über ein eingeschlagenes Fenster in das Haus. Hier beläuft sich der Schaden auf einen vierstelligen Wert - Schmuck wurde gestohlen. Vorerst können die Beamten einen Zusammenhang der beiden Taten nicht ausschließen.