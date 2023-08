Jetzt geht der Kammer-Boss in die Offensive

Mit der Sommerruhe war es in der steirischen Wirtschaftskammer in der Vorwoche jäh vorbei. Nach der Gagenaffäre im Vorjahr legte nun, wie berichtet, mit Vinzenz Harrer ein mächtiger Kammerfunktionär den Finger in diese Wunde. Dem Weizer Regionalstellen-Obmann ging die Aufklärung seit damals nicht weit genug, dazu kritisierte er die fehlende Transparenz beim Neubau in der Kammerzentrale in Graz und forderte unterm Strich mehr oder weniger direkt den Rücktritt von Präsident Josef Herk.