„Ich hab mit Zuhälterei rein gar nichts am Hut“

„Abtreibung erzwungen“

„Wenn er mich geschlagen hat, habe ich getan, was er wollte“, entgegnete das vermeintliche Opfer. „Er hat mich auf den Strich geschickt und erzwungen, dass ich drei Kinder abtreibe“, erzählte die Frau in ihrer Video-Einvernahme. Ohne die Einwirkung des Angeklagten hätte sie sich niemals prostituiert. Dass sie – wie vom Angeklagten behauptet – in diesem Gewerbe bereits tätig war, bevor sich die beiden kennengelernt haben, sei eine Lüge.