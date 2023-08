Oberarzt aus NÖ forscht jetzt an US-Topklinik

Renommierte medizinische Auszeichnung

„Ich bin sehr stolz auf die Verleihung des Kenneth Warren Fellowship Awards an unseren Mitarbeiter Dr. Ammann. Diese Entscheidung unterstreicht die internationale Reputation unserer Ärzte“, erklärt Prof. Dr. Ojan Assadian, der ärztliche Leiter des Klinikums Wiener Neustadt. Er verabschiedet jetzt den Preisträger und freut sich, ihn in einem Jahr wieder in der Heimat begrüßen zu können.