In neuer Eiszeit das nächste Level erreichen

„Das ist Evolution“

Sportlich will sich der 45-Jährige in erster Linie um die Offensive kümmern, denn „die Defensive hat bereits eine sehr gute Struktur.“ Weiters lässt der Übungsleiter wissen: „Unser Ziel ist es, das Level zu erhöhen, wir wollen neue Ideen einbringen und sehen, wie es sich entwickelt. Wie auch im Leben, wollen wir weiter lernen, das ist Evolution.“ Gerade in der Verteidigung hat sich der Liga-Champion abermals weiterentwickelt. Mit der Verpflichtung von Ryan Murphy holte er ein richtiges Kaliber an die Salzach. Der Ex-NHL-Crack soll in den nächsten Tagen in Salzburg aufschlagen. Das zweite neue Spielergesicht, Adam Payerl, weilt bereits seit Samstag in der Landeshauptstadt. „Die Organisation und die Stadt sind sensationell. Vor allem die Festung lässt einen staunen“, ist der Kanadier, dessen Großeltern aus der steirischen Gemeinde Aflenz stammen, begeistert.