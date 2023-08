Erholsamer Schlaf trotz heißer Sommernächte

So bewahren Sie nachts einen kühlen Kopf

Mit der zunehmenden Anzahl an so genannten Tropennächten, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad Celsius sinkt, und das oft mehrere Nächte in Folge, stellt das Schlafen im Sommer oft eine große Herausforderung dar. Um dennoch in den Schlaf zu finden und auch durchschlafen zu können, können Sie folgende Tipps berücksichtigen: