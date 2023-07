Wäschetrockner löste Brand im Keller aus

Kurz vor halb elf Uhr am Sonntagvormittag erging der Erstalarm an die Einsatzkräfte. 57 Feuerwehrleute aus Gaisfeld, Krottendorf, Ligist und Krems konnten die Flammen zum Glück in nur einer halben Stunde löschen. Danach lüfteten sie das Gebäude durch.