Der Nazarener rockt und tanzt auf der Festung

Ein großes Talent aus Kärnten

Einen innerlich zerrissenen, großartigen Pontius Pilatus gibt Sebastian Brummer mit seinem wunderbaren Bariton. Der junge Kärntner Sänger, Schauspieler, Autor und Regisseur sang schon am Teatro alla Scala di Milano, im Lincoln Center in New York, in der Carnegie Hall und im National Opera Center of America, so wie im Auditorium Stravinski in Montreux.