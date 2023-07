Auto krachte mit E-Bike zusammen

Eine 37-jährige Pkw-Lenkerin war mit einem 33-Jährigen am Fahrrad kollidiert. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, hatten beide knapp ein Promille intus, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung. Der Frau aus dem Bezirk Salzburg-Land wurde die Lenkberechtigung an Ort und Stelle entzogen. Der 33-jährige Flachgauer wurde ebenso angezeigt. Zudem hatte sich der Mann bei dem Zusammenstoß verletzt, nachdem er stürzte und keinen Helm trug.